Eine Frau kauft in einem Freibad-Kiosk ein Getränk. Wenig später brennt ihr Rachen und ihr wird übel. Sie kommt ins Krankenhaus. Was ist passiert?

Chlor in Freibad-Drink – Kriminalpolizei ermittelt

Ein Getränk in einem Freibad könnte mit Chlor verunreinigt gewesen sein. (Symbolbild)

Ronneburg - Eine Freibad-Besucherin hat in Ronneburg beim Genuss eines Drinks mutmaßlich eine Vergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das alkoholische Getränk mit Chlor verunreinigt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

Die 42-Jährige habe das Getränk am Sonntagmittag am Kiosk des Freibades im Landkreis Greiz gekauft, teilte die Polizei mit. Wenig später habe sie über ein starkes Brennen im Rachen und Übelkeit geklagt. Der Rettungsdienst versorgte die Frau medizinisch. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Kiosk vorläufig gesperrt

Ob der Drink wirklich eine chlorhaltige Substanz enthielt, müssten genauere wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. Es sei auch noch unklar, wie die Substanz in das Getränk gelangte. „Von einer bewussten beziehungsweise vorsätzlichen Zugabe der Flüssigkeit in das Getränk wird derzeit nicht ausgegangen“, hieß es von der Polizei. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Der betroffene Kiosk wurde vorübergehend gesperrt.