Nur wenige Unternehmen in Thüringen sind international so stark unterwegs wie der Medizintechnikkonzern aus Jena. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. Das birgt auch Risiken.

Jena - Investitionen sowie Probleme durch die Corona-Welle in China haben sich auf die Profitabilität der Carl Zeiss Meditec AG im ersten Quartal ausgewirkt. Neben höheren Ausgaben für Vertrieb und Forschung drückte der Rückgang von Augenoperationen in China auf die Ertragsmarge, wie der Thüringer Medizintechnikkonzern am Freitag in Jena mitteilte. Das im MDax notierte Unternehmen ist auf Laser, OP-Mikroskope und künstliche Linsen für die Augenheilkunde spezialisiert und eine der umsatzstärksten ostdeutschen Börsenfirmen.

In China stand wegen des Corona-Ausbruchs gegen Ende 2022 vielerorts das Leben still. Mit dem Umsatzwachstum beim Start in das Geschäftsjahr 2022/23 zeigte sich Vorstandschef Markus Weber dennoch zufrieden. „Wir haben ein sehr gutes Wachstum. Wir schauen vorsichtig optimistisch auf den Februar.“ In China sei ein Trend zur Normalisierung zu beobachten.

Jetzt gehe es darum, die Lieferketten zu stabilisieren und die Kapazitäten hochzufahren, sagte Weber. Die Infektionswelle bei der eigenen Belegschaft und bei Kunden sei durchlebt. „Zum Glück sind alle wieder wohlauf.“ China sei und bleibe ein wichtiger Markt für Zeiss Meditec.

Erwirtschaftet wurde im ersten Quartal des im Oktober gestarteten Geschäftsjahres ein Umsatzplus von fast 15 Prozent auf 470,3 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank allerdings auf 60,3 Millionen Euro nach 74,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand des Jenaer Unternehmens sei mit mehr als 600 Millionen Euro auf einem hohen Niveau, sagte der Vorstandschef.

Laut Weber erwirtschaftet Carl Zeiss Meditec AG etwa 95 Prozent des Umsatzes im Ausland. Wichtig sei neben China auch der amerikanische Markt. Dort habe der Umsatz im ersten Quartal um 22 Prozent zugelegt.

Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Erlöse mindestens so stark wie der Markt wachsen - das Marktwachstum liege im Schnitt bei drei bis fünf Prozent jährlich. Eine genaue Umsatz- und Ertragsprognose gab der Vorstand noch nicht ab. Im vergangenen Geschäftsjahr hatte der Spezialist für die Augenheilkunde ein Umsatzwachstum von 15,5 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro verbucht.

Beschäftigt werden derzeit nach Vorstandsangaben 4400 Mitarbeiter im In- und Ausland - etwa 200 mehr als Ende 2022. Es seien unter anderem Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung eingestellt worden.