Erst kürzlich wurde der Vertrag des Chefdirigenten am Theater Altenburg Gera verlängert. Nun hat er ein weiteres Engagement in Israel angenommen. Die Arbeit in Ostthüringen soll darunter nicht leiden.

Gera - Der Chefdirigent am Theater Altenburg Gera wird künftig nebenher auch ein Kammerorchester in Israel leiten. Ruben Gazarian werde ab der Konzertsaison 2024/2025 zusätzlich die musikalische Leitung des Israel Chamber Orchestra in Tel Aviv übernehmen, wie das Ostthüringer Haus am Mittwoch mitteilte. Der gebürtige Armenier sei seit einigen Jahren künstlerisch mit Israel verbunden.

Das Engagement am Theater Altenburg Gera solle damit nicht beeinträchtigt werden. „Das Management des Israel Chamber Orchestra ist bereit gewesen, die dortigen Konzerttermine an die Planung unseres Theaters anzupassen“, erklärte Gazarian. Gazarians Vertrag in Altenburg Gera war erst kürzlich bis 2027 verlängert worden. Er ist seit der Spielzeit 2020/2021 Generalmusikdirektor an dem Theater.