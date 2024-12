Berlin - Das achttägige jüdische Lichterfest Chanukka beginnt. Dafür war bereits am 23. Dezember ein zehn Meter hoher Chanukka-Leuchter am Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt worden, der am Abend entzündet wird. Er werde seit mittlerweile 19 Jahren als Zeichen eines lebendigen Judentums in Deutschland auf dem Pariser Platz aufgestellt und während der Dauer der Feiertage täglich gezündet, sagte ein Sprecher der Jüdischen Gemeinde Chabad Berlin.

„Möge #Chanukka uns alle inspirieren, die Dunkelheit mit dem Licht der Menschlichkeit zu erhellen und uns dazu anhalten, mehr Verständnis und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu schaffen!“, hieß es dazu auf der Instagram-Seite des Abgeordnetenhauses.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters. „Gerade in diesem Jahr ist es wichtiger denn je, an diesem zentralen Ort ein Zeichen des Lichts zu setzen, das die Dunkelheit überwindet“, hatte der Rabbiner Yehuda Teichtal vorab laut Mitteilung gesagt.