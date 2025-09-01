David McCormack verlässt Alba Berlin nach Ablauf seines Vertrags. Die Berliner haben auf der Centerposition schon vorgesorgt.

Berlin - David McCormack kehrt nicht zum Basketball-Bundesligisten Alba Berlin zurück. Der abgelaufene Vertrag des Centers wird nicht verlängert, teilte der Club mit. Der erst im November 2024 nach Berlin gewechselte US-Amerikaner hatte in 48 Spielen 443 Punkte für Alba erzielt.

Auf der Center-Position hat Alba aber bereits vorgesorgt. Vor zwei Tagen verpflichtete der elfmalige deutsche Meister den 28 Jahre alten litauischen Nationalspieler Martynas Echodas. Der 2,06 Meter lange Center spielte in der abgelaufenen Saison beim türkischen Erstligisten Manisa Basket und befindet sich nach einer Knieverletzung noch im Aufbautraining.