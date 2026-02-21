Regierungschef Mario Voigt bleibt Teil der CDU-Spitze. Auf dem Parteitag in Stuttgart erhält er erneut das Vertrauen – obwohl ihn in Thüringen Gegenwind begleitet.

Stuttgart/Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ist auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart erneut in das Präsidium der Partei gewählt worden. Der 49-Jährige bedankte sich auf der Plattform X für das Vertrauen und die Wiederwahl in das Führungsgremium: „Das ist für mich eine große Ehre und ein klarer Auftrag: Politik zu machen, die verbindet, erklärt und handelt – klar in der Sache, respektvoll im Ton und nah bei den Menschen“.

Voigt steht derzeit wegen des Entzugs seiner Doktorwürde durch die Technische Universität Chemnitz unter Druck. Erst Anfang Februar hatte er ein von der AfD initiiertes Misstrauensvotum im Thüringer Landtag überstanden.