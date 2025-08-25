In die Landtagswahl 2026 will die CDU in Sachsen-Anhalt mit einem neuen Spitzenkandidaten ziehen. So blickt Sven Schulze auf den Konkurrenten AfD.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Sven Schulze schließt eine Koalition mit der AfD nach der Landtagswahl im nächsten Jahr aus. „Ich bin da ganz klar: Wir werden nach der Landtagswahl nicht mit der AfD koalieren oder zusammenarbeiten. Darüber wird es überhaupt keine Diskussionen geben“, sagte Schulze der „Leipziger Volkszeitung“.

Der CDU-Politiker kündigte an, Themen, die die Wählerinnen und Wähler der AfD interessierten, stärker aufgreifen zu wollen. „Wir dürfen sie nicht ignorieren. Mir geht es darum, all jene, die früher CDU gewählt haben, zurückzugewinnen“, sagte der 46-Jährige. Er ist Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt und als CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026 vorgeschlagen.

„Wir sind ein stabiles Land, und wir wollen ein stabiles Land bleiben. Das geht nicht mit einer Partei wie der AfD, die ausschließlich das Interesse verfolgt, das Land zu destabilisieren“, so Schulze. Das gelte für Parteien ganz links genauso. „Wir brauchen eine Allianz der Mitte, angeführt von der CDU. Dafür stehe ich, und dafür werbe ich.“