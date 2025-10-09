Er ist so etwas wie ein Urgestein der Thüringer CDU: der Innenpolitiker Wolfgang Fiedler. Im Alter von 73 Jahren ist er gestorben.

Erfurt - Der langjährige Innenpolitiker der CDU-Landtagsfraktion, Wolfgang Fiedler, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilten die CDU sowie die Landtagsfraktion in Erfurt mit. Fiedler gehörte dem Thüringer Parlament von 1990 bis 2019 an und war viele Jahre auch ehrenamtlicher Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Tröbnitz im Saale-Holzland-Kreise. Thüringens Ministerpräsident und CDU-Landeschef Mario Voigt bezeichnete Fiedler als über drei Jahrzehnte prägende Figur der Thüringer Landespolitik. Er sein ein streitbarer Demokrat mit Herz, Humor und Haltung gewesen.

Fiedler starb nach Angaben der CDU am Mittwoch nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie. „Mein tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen beiden Töchtern und deren Familien“, erklärte Voigt.

Auch der Chef der CDU-Landtagsfraktion, Andreas Bühl, bezeichnete Fiedler als Menschen, der „mit Leidenschaft den Saale-Holzland-Kreis – im Parlament, im Kreistag und in seiner Heimatgemeinde Tröbnitz“ vertreten habe. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion sei er über viele Jahre hinweg eine „verlässliche Stimme für Ordnung, Sicherheit und bürgerschaftliches Engagement“ gewesen. Zudem habe er sich für die gemeinnützige Stiftung Leuchtenburg eingesetzt.

„Wir haben einen aufrechten Demokraten und leidenschaftlichen Innenpolitiker verloren“, erklärte der SPD-Vorsitzende und Innenminister Georg Maier. SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher nannte Fiedler einen streitbaren Kollegen, „der das Parlament ernst nahm“.