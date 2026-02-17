Der Landesverband hat Vivian Tauschwitz als Beisitzerin für den CDU-Bundesvorstand nominiert. Welche inhaltlichen Schwerpunkte die Bundestagsabgeordnete setzen will.

Seit 2025 gehört Vivian Tauschwitz dem Bundestag an und ist Mitglied im Verteidigungsausschuss. (Archivbild)

Hannover - Die niedersächsische CDU-Bundestagsabgeordnete und frühere Bundeswehr-Offizierin Vivian Tauschwitz soll in den Bundesvorstand ihrer Partei einziehen. „Ich möchte insbesondere meine verteidigungspolitische Expertise aktiv in die Arbeit des Bundesvorstands einbringen“, sagte die 31-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Beim Bundesparteitag, der am Freitag in Stuttgart beginnt, soll sie als Beisitzerin in das Führungsgremium gewählt werden. Der Landesverband hatte sie bereits im Januar nominiert.

Die Erfahrungen aus der Fläche seien wichtig für die strategische Weiterentwicklung der Sicherheitspolitik. Niedersachsen leiste sehr konkret einen Beitrag für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, etwa durch militärische Standorte und Verkehrsinfrastruktur. „Sicherheitspolitik ist heute eine Querschnittsaufgabe“, sagte die CDU-Politikerin.

Vom Bundeswehrdienst in die Parteiführung

Tauschwitz gehört seit 2025 dem Bundestag an und sitzt im Verteidigungsausschuss. Vor ihrem Einzug ins Parlament diente sie bei der Bundeswehr, unter anderem bei der Heeresaufklärungstruppe, und absolvierte 2023 einen Auslandseinsatz in Mali. Sie vertritt den Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis, aus dem auch Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) stammt.

Ihre Wahl in den Bundesvorstand werde „die Stimme Niedersachsens in der Bundespartei sichtbar stärken“. Bei der Bildung der neuen Bundesregierung im vergangenen Jahr blieb der Landesverband ohne Ministerposten.

Inhaltlich setzt Tauschwitz auf Themen wie sichere Energieversorgung, wirtschaftliche Stabilität, Ernährungssicherheit und die Stärkung des ländlichen Raums. Insgesamt sieht sie Deutschland in einer Phase großer wirtschaftlicher und geopolitischer Veränderungen. „Sicherheit, wirtschaftliche Stärke und gesellschaftlicher Zusammenhalt müssen wieder stärker ineinandergreifen.“

Vier für Niedersachsen

Landesparteichef Sebastian Lechner sagte, Tauschwitz stehe für „sicherheitspolitische Kompetenz, internationale Erfahrung und eine neue Generation politischer Verantwortung“.

Neben Tauschwitz soll erneut die niedersächsische Bundestagsabgeordnete Silvia Breher als stellvertretende Bundesvorsitzende antreten, auch Lechner soll weiter im Präsidium vertreten sein. Fraktionsmanagerin Carina Hermann wurde erneut als Beisitzerin vorgeschlagen. Dem Bundesvorstand der CDU gehören insgesamt 40 gewählte sowie 16 beratende Mitglieder an. Niedersachsen zählt zu den drei größten Landesverbänden der Partei.