Aken/Dessau-Roßlau - Vier Mopeds sind beim Brand eines Carports und einer Werkstatt in Aken (Anhalt-Bitterfeld) zerstört worden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei in Dessau-Roßlau am Montag mitteilte. Das Feuer war aus noch nicht geklärter Ursache am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Neben den Mopeds seien in der Werkstatt auch Werkzeuge den Flammen zum Opfer gefallen, hieß es. Der Schaden wird von der Polizei auf etwa 55.000 Euro geschätzt.