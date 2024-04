Löbejün/Halle - Die Carl-Loewe-Festtage in Wettin-Löbejün im Saalekreis und im nahe gelegenen Halle sind am Sonntag mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. Über 2600 Gäste seien zu den einwöchigen Festspielen gekommen, sagte ein Sprecher der Carl-Loewe-Gesellschaft am Montag. Die Festtage fanden zum ersten Mal auch in Halle statt, wo Loewe einen Teil seiner Jugend verbrachte.

Loewe (1796-1869) wurde in Wettin-Löbejün geboren und hat Gedichte und Balladen vertont, meist für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Zu seinen Werken zählen unter anderem rund 500 Balladen, Lieder und Gesänge, 18 Oratorien, 6 Opern, 2 Symphonien, 2 Klavierkonzerte sowie 4 Streichquartette. Unter anderem hat er auch den Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) vertont, wofür er bekannt wurde.