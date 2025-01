Cannabisplantage in Bremer Wohnung entdeckt

Bremen - Polizei und Feuerwehr haben eine Plantage mit geschätzt mehr als 1.000 Cannabispflanzen in einer Wohnung in Bremen-Blumenthal entdeckt. Gerufen worden waren sie zu dem Einsatzort am Sonntag eigentlich wegen eines Feueralarms, wie die Polizei mitteilte.

Sie hätten vor Ort auch weißen Rauch wahrgenommen. Als Feuerwehrkräfte die Wohnung betraten, habe sich jedoch herausgestellt, dass es sich um Wasserdampf handelte. Er kam von einer Bewässerungsanlage einer Plantage mit Cannabispflanzen, die mit professioneller Beleuchtung und Belüftung ausgestattet gewesen sei.

An mehreren Stellen seien in der Wohnung Wände durchbrochen worden, um mehr Platz zu schaffen. Ein 19-Jähriger wurde vorläufig festgenommen und sollte dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein weiterer Mann konnte fliehen.