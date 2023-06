Erfurt - Unbekannte haben sich in Erfurt für den Anbau von einigen Tausend Cannabispflanzen öffentliche Pflanzkübel ausgesucht, die eigentlich zur Verkehrsberuhigung gedacht waren. Entlang einer Straße, die vom Hauptbahnhof in den Südosten der Stadt führt, seien die Pflanzen nach einem anonymen Hinweis gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag in Erfurt mit. Die Beamten gingen von einer vierstelligen Zahl aus. Knapp 80 Pflanzen seien zunächst auf ihren Wirkstoffgehalt geprüft worden.

Er sei so hoch gewesen, dass er als strafrechtlich relevant eingestuft worden sei. Damit ergebe sich der Verdacht auf einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach dem Test am Donnerstag seien am Freitag alle Cannabispflanzen beschlagnahmt worden. Wer für ihre Aussaat verantwortlich sei, werde derzeit ermittelt.

Die ehemals vierspurige Straße war vor einiger Zeit auf zwei Spuren verengt worden. Entlang der Strecke wurden von der Stadtverwaltung Pflanzkübel aufgestellt und Flächen mit Erde aufgeschüttet.