Halle - Bei den Übernachtungen nimmt der Anteil von Campern in Sachsen-Anhalt seit Jahren zu. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, stieg der Anteil von Übernachtungen auf Campingplätzen an allen touristischen Übernachtungen im vergangenen Jahr auf 9,1 Prozent. Vor zehn Jahren betrug der Anteil noch 4,3 Prozent. Auch in diesem Jahr waren die Campingplätze im Land wieder beliebt. So wurden nach Angaben der Statistikbehörde bis Juli mehr als 523.000 Übernachtungen auf Campingplätzen gezählt.

Allerdings haben sich inzwischen die Ziele der Camper im Land ein wenig verändert. Während 2014 die Campingplätze im Harz und dem Harzvorland am besten besucht gewesen seien, waren es demnach im vergangenen Jahr die Tourismusregionen Magdeburg und Elbe-Börde-Heide. Mit einem Plus von mehr als 165 Prozent legte auch die Region Halle, Saale, Unstrut innerhalb von zehn Jahren deutlich zu. Auf den meisten Campingplätzen in Sachsen-Anhalt endet die Saison traditionell im Oktober.