Dortmund - Borussia Dortmund muss vorerst ohne Daniel Svensson auskommen. Der Winter-Neuzugang zog sich beim 1:1 (1:0) am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen OSC Lille eine Innenbandverletzung im Knie zu. Das teilte der BVB am Mittwoch nach einer genaueren Untersuchung mit.

Demnach soll der schwedische Abwehrspieler das Rückspiel in einer Woche in Lille sowie die Bundesligaspiele am Samstag gegen den FC Augsburg und am 15. März bei RB Leipzig verpassen.

Svensson hatte sich bei einem Tritt von Lilles André Gomes in die Hacken verletzt. Er war dabei umgeknickt und musste ausgewechselt werden.