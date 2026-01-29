Mehrere Frauen bekamen Kopfschmerzen und Übelkeit, weil ein 45 Jahre alter Mann Buttersäure verteilt. Dafür musste er sich vor Gericht verantworten.

Magdeburg - Am Amtsgericht Magdeburg ist ein 42 Jahre alter Mann verurteilt worden, weil er mit Buttersäure mehrere Menschen verletzt hat. Der Magdeburger habe die Tat gestanden, erklärte das Gericht. Er wurde demnach unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat verurteilt.

Nach Ansicht des Gerichts hat er die Buttersäure im November 2024 zunächst auf dem Flur des Verwaltungsgerichts Magdeburg verteilt. Eine Justizbedienstete habe die Dämpfe der Säure später eingeatmet und dadurch Kopfschmerzen und Übelkeit bekommen.

Der 42-Jährige soll die Buttersäure außerdem in einer Bankfiliale verteilt haben. Dort verursachte sie bei drei Mitarbeiterinnen Augenbrennen, Übelkeit und Kopfschmerzen. Sie wurden nach Angaben der Polizei vor Ort von Rettungskräften versorgt. Zudem soll der Mann eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes bedroht, beleidigt sowie dieser nachgestellt haben.