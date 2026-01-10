Einige Busse fahren wieder, aber längst nicht alle: Nach dem Schneechaos warten viele Niedersachsen auf zuverlässige Verbindungen. Wo es jetzt weitergeht – und wo noch Stillstand herrscht.

Braunschweig/Oldenburg - In einigen Städten in Niedersachsen rollt der Nahverkehr nach Wintersturm „Elli“ ganz langsam wieder an. In Oldenburg wird der Busverkehr schrittweise wieder aufgenommen, wie das Unternehmen VWG mitteilte. Aufgrund der Wetterlage könne es aber zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

In Braunschweig wurde der Busverkehr zwar eingestellt, einige Buslinien nahmen im Laufe des Vormittags aber wieder den Verkehr auf, wie die Braunschweiger Verkehrs-GmbH BSVG auf ihrer Website mitteilte. Teils fahren diese Linien aber noch unregelmäßig. In Wolfsburg sollte der Fahrbetrieb der Busse nach und nach wieder aufgenommen werden, teilten die Stadtwerke mit.

In der Landeshauptstadt Hannover ist der Verkehr der städtischen Buslinien und der Buslinien im Umland weiterhin eingestellt, wie die Üstra mitteilte. Die Stadtbahnen fahren aktuell nur noch im Tunnel und an angrenzenden, oberirdischen Haltestellen. Auch in Osnabrück ruht der Busverkehr weiter.