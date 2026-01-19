Schleiz - Nahe der Autobahn 9 bei Schleiz in Thüringen hat es nach Angaben der Polizei einen Busunfall mit mehreren Verletzten gegeben. Rettungskräfte und Polizei seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Wie viele Menschen und wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei in Schleiz sind mehrere Jugendliche betroffen. Zu den möglichen Ursachen des Unfalls nahe der Landesgrenze zu Bayern und Sachsen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.