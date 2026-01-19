Busunfall Busunfall mit mehreren Verletzten in Thüringen
Nahe der A9 bei Schleiz ist ein Bus verunglückt. Rettungskräfte sind im Einsatz, die Zahl und Schwere der Verletzten ist noch unklar.
19.01.2026, 13:17
Schleiz - Nahe der Autobahn 9 bei Schleiz in Thüringen hat es nach Angaben der Polizei einen Busunfall mit mehreren Verletzten gegeben. Rettungskräfte und Polizei seien vor Ort, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Wie viele Menschen und wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei in Schleiz sind mehrere Jugendliche betroffen. Zu den möglichen Ursachen des Unfalls nahe der Landesgrenze zu Bayern und Sachsen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.