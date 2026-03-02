Nach dem Warnstreik rollt der Nahverkehr in Leipzig wieder. Fahrgäste müssen aber weiter mit einzelnen Ausfällen rechnen und sollten ihre Verbindung vorab prüfen.

Leipzig - Nach einem Wochenende des Warnstreiks läuft der Leipziger Nahverkehr wieder an. Der Streik ist laut Leipziger Verkehrsbetrieben (LVB) beendet, es könne jedoch noch immer zu einzelnen Ausfällen beim Bus- und Straßenbahnverkehr kommen. Fahrgäste sind demnach dazu angehalten, ihre Verbindungen kurz vor Fahrtbeginn selbst zu überprüfen.

Grund für den Warnstreik war ein Tarifkonflikt für den Personennahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit zum Stillstand aufgerufen. Bereits am Freitag hatten sich rund 400 Kolleginnen und Kollegen an dem Ausstand in Leipzig beteiligt, hieß es von der Gewerkschaft. Straßenbahnen und Busse waren zudem am Samstag in den Depots geblieben, wie Gewerkschaftssekretär Lou Hauser mitgeteilt hatte. Am Sonntag hatten die Verkehrsbetriebe einen Notfahrplan organisiert.

In den Verhandlungen zum Tarifvertrag Nahverkehr Sachsen fordert Verdi vor allem Entlastungen bei den Arbeitszeiten, längere Ruhezeiten sowie bessere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Die Arbeitgeber verweisen auf bereits vereinbarte Entgelterhöhungen und sehen die finanziellen Spielräume ausgeschöpft. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 9. März geplant.