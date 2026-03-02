Bei einem Zusammenstoß zwischen Motorrad und Auto im Landkreis Gotha stirbt eine junge Frau. Drei weitere Menschen werden schwer verletzt, darunter ein 9-jähriges Kind.

Die 17-Jährige verlor laut Polizei die Kontrolle über das Motorrad und prallte mit einem Auto zusammen. (Symbolbild)

Gotha - Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist im Landkreis Gotha mit einem Auto zusammengestoßen und noch am Unfallort gestorben. Drei weitere Menschen, darunter ein 9-jähriges Kind, wurden zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Krankenwagen brachte das verletzte Kind sowie zwei verletzte Frauen im Alter von 68 und 42 Jahren in ein Krankenhaus.

Die 17-Jährige war am Sonntagnachmittag zwischen den Dörfern Wandersleben und Mühlberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache habe sie die Kontrolle verloren und sei mit dem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.