Nach einer Drohung per E-Mail wird das Sozialamt in Gera vorsorglich evakuiert. Die Polizei prüft die Lage, die Bevölkerung soll Gebäude und Umgebung meiden.

Gera - Aufgrund einer Droh-E-Mail ist das Sozialamt der Stadt Gera evakuiert worden. Die E-Mail sei am Sonntag bei der Behörde eingegangen und habe für den Montag eine Gewalttat angekündigt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Was für eine Art der Gewalttat angedroht wurde, gab die Polizei zunächst nicht bekannt. Bisher habe man die Ernsthaftigkeit jedoch nicht ausschließen können.

Menschen in Gera sind daher aufgerufen, das Sozialamt sowie den Bereich der Gagarinstraße vorerst zu meiden. Durch Absperrmaßnahmen könne es zudem zu Verkehrseinschränkungen kommen, hieß es weiter.