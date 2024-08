Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 und Urgestein Mike Büskens gehen zukünftig getrennte Wege. Man habe sich darauf verständigt, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen, teilte der Zweiligaclub mit. Nach bald 20 Jahren als Spieler und Trainer in verschiedenen Funktionen endet damit eine Ära beim Revierclub. „Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich Königsblau. Ich habe jeden Tag am Berger Feld genossen und die Arbeit mit den Jungs geliebt. Die Zeit war sehr emotional“, erklärte der 56-Jährige, der sich erst einmal eine Auszeit nimmt.

„Gerade die letzten zwei Jahre waren sehr herausfordernd und haben viel Energie gekostet. Diese Zeit möchte ich erstmal sacken lassen. Aber ich weiß auch, dass letzte Kapitel in der Geschichte zwischen dem geilsten Club der Welt und mir, das ist noch nicht geschrieben!“, versprach der gebürtige Düsseldorfer.

Offizielle Verabschiedung geplant

Der Verein hat „Buyo“, wie ihn alle nannten, das Angebot unterbreitet, ihn im Rahmen eines Heimspiels offiziell zu verabschieden. Eine Entscheidung dazu stehe aber noch aus. „Mike Büskens ist und bleibt ein Teil der erfolgreichen Schalker Vereinsgeschichte. Der Eurofighter und Aufstiegstrainer ist auf Schalke jederzeit herzlich willkommen!“, sagte Schalkes Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann.

Seinen bislang letzten Coup schaffte Büskens, der mal wieder als Cheftrainer eingesprungen war, vor zwei Jahren. „Mike hat insbesondere großen Anteil am Aufstieg in der Saison 2021/2022, als er mit einem beeindruckenden Endspurt die direkte Rückkehr in die Bundesliga schaffte“, befand Tillmann.