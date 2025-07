Ein ungesteuerter Linienbus im Straßenverkehr ist eine Gefahr für alle anderen. In Karlshorst im Bezirk Lichtenberg ist so ein Notfall ohne Verletzte ausgegangen.

Berlin - Ein Berliner Busfahrer ist während einer Fahrt in Karlshorst bewusstlos geworden und hat mit dem ungesteuerten Linienbus diverse Autos gerammt. Menschen wurden bei dem Unfall am Dienstagabend nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der 64 Jahre alte Busfahrer war gegen 21.50 Uhr in der Zwieseler Straße unterwegs, als er ohnmächtig wurde. Laut Zeugenaussagen fuhr der Bus weiter und streifte mehrere geparkte Autos sowie andere Gegenstände. Es seien zehn Fahrzeuge, ein Verkehrsschild, ein Baum, eine Mülltonne und ein Stromverteilerkasten beschädigt worden. Der Bus kam schließlich von der Straße ab, fuhr in einen Graben und blieb dort stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.