Walsrode - Bei dem Zusammenstoß von einem Bus und einem Autotransporter am Montagabend auf der Autobahn 27 sind zwei Menschen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Bus zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West bei Walsrode (Landkreis Heidekreis) auf einen Autotransporter aufgefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dabei ein Auto von der Ladefläche des Transporters geschleudert. Einer der beiden Unfallbeteiligten wurde nach Angaben der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro.