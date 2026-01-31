Ein Linienbus prallt in München gegen eine Mauer – die Folgen sind schwer. Ein Mädchen stirbt, mehrere Menschen werden schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar.

München - Bei einem schweren Busunfall im Osten Münchens ist ein 13-jähriges Mädchen gestorben – vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering gegen die Mauer eines Gebäudes gefahren.

Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Polizei will nun ermitteln, ob möglicherweise ein gesundheitliches Problem des Busfahrers eine Rolle gespielt haben könnte. Insgesamt wurden sechs Menschen verletzt, darunter auch der Busfahrer. Eingangs hieß es von der Polizei, dass mehr als zehn Menschen verletzt wurden. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften am Unfallort und versorgte die Verletzten.