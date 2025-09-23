Ein Auto überschlägt sich, ein Bus landet im Reisebüro - in Ostwestfalen endet eine Fahrt dramatisch. Es gibt Verletzte. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Petershagen - Ein Linienbus ist im Nordosten von Nordrhein-Westfalen nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in ein Reisebüro gekracht. Der Pkw überschlug sich in Petershagen und blieb an einem Laternenpfosten auf dem Dach liegen. Der Busfahrer schwebe in akuter Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Die Autofahrerin sei leicht verletzt worden. Beide Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Ursache des Unfalls im Ortsteil Lahde am frühen Morgen war zunächst unklar. Der Bus war laut Polizei bis auf den Fahrer unbesetzt. Das Technische Hilfswerk (THW) war vor Ort, um die Statik des beschädigten Gebäudes zu prüfen. Erst danach sollte der Bus aus dem Reisebüro geborgen werden, so der Polizeisprecher.