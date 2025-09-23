Im vierten Stock eines achtgeschossigen Wohnhauses brennt es. Ein 75-Jähriger kommt dabei ums Leben.

Wilhelmshaven - Bei einem Brand in einem Hochhaus in Wilhelmshaven ist am Montagabend ein 75 Jahre alter Mann gestorben. Das Feuer brach in der Wohnung des Seniors im vierten Stock eines achtgeschossigen Hauses aus, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten ihm nur noch tot bergen.

Die Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Sechs von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

Die betroffene Wohnung ist laut Polizei komplett ausgebrannt. Andere Wohnungen seien durch das Feuer nicht beschädigt worden. Die Menschen konnten in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Wie es zu dem Brand kam, werde jetzt ermittelt.