Erfurts Flughafen versucht nach dem Corona-Einbruch seine Angebote an Zielen zu erweitern. Das soll mehr Passagiere anlocken als bisher.

Erfurt - Burgas in Bulgarien gehört jetzt wieder zu den Zielen, die vom Flughafen Erfurt zu erreichen sind. Mit dem Unternehmen Fly Lili sei eine neue Airline gewonnen worden, die das Ziel an der Schwarzmeerküste bis zum 9. September jeweils montags anfliegt, teilte die Flughafengesellschaft am Montag mit.

Weitere Ziele im Sommerflugplan seien Antalya, Kreta, und Mallorca. Hinzu kämen Sonderreisen nach Italien, Griechenland, Zypern, Albanien und Montenegro.

Der Erfurter Flughafen verbuchte im Jahr 2023 rund 138.000 Fluggäste. Im laufenden Jahr soll die Zahl auf über 170.000 Passagiere steigen. Im Sommerflugplan werden nach Angaben des Unternehmens bis zu 13 Fluggesellschaften zu Urlaubszielen vor allem am Mittelmeer starten.

Mehrheitsgesellschafter des Flughafens ist das Land Thüringen, das jährlich einen Millionenbetrag in den Betrieb steckt.