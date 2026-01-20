weather heiter
  3. Verteidigung: Bundeswehr übt mit Hubschraubern über Berliner Westen

Über dem Berliner Westen kann es heute und morgen laut werden. Die Bundeswehr führt zwei Übungen durch - auch mit Hubschraubern.

Von dpa 20.01.2026, 14:39
Eine Gefahr für Anwohner besteht laut Polizei nicht. (Symbolbild) Carsten Rehder/dpa

Berlin - Die Bundeswehr führt Übungen in Berlin durch und lässt dabei auch Hubschrauber aufsteigen. Eine Übung findet am Dienstag in Steglitz statt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Am Mittwoch soll eine weitere in Spandau folgen. Dabei kämen auch Hubschrauber zum Einsatz. Da es sich um eine Übung handele, bestehe keine Gefahr für Passanten oder Anwohner.