Über dem Berliner Westen kann es heute und morgen laut werden. Die Bundeswehr führt zwei Übungen durch - auch mit Hubschraubern.

Berlin - Die Bundeswehr führt Übungen in Berlin durch und lässt dabei auch Hubschrauber aufsteigen. Eine Übung findet am Dienstag in Steglitz statt, wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte. Am Mittwoch soll eine weitere in Spandau folgen. Dabei kämen auch Hubschrauber zum Einsatz. Da es sich um eine Übung handele, bestehe keine Gefahr für Passanten oder Anwohner.