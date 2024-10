Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verteilte in Berlin 28 Bundesverdienstorden. Zu den Geehrten gehört auch ein prominenter Fußballtrainer.

Bundesverdienstkreuz an Autorin Helga Schubert aus MV

Die Schriftstellerin Helga Schubert ist eine von 28 Persönlichkeiten, die am 1. Oktober 2024 den Bundesverdienstorden erhalten haben.

Berlin/Schwerin - Die bei Schwerin lebende Schriftstellerin Helga Schubert („Vom Aufstehen“) ist in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Die 84-Jährige schrieb bereits in der DDR Bücher und arbeitete als Psychotherapeutin.

Weil sie auch politisch aktiv war, wurde sie über viele Jahre von der Stasi observiert. 1989 gehörte sie zu den ersten Demonstranten in Berlin. Zudem wirkte sie am Zentralen Runden Tisch in Ost-Berlin mit, der den Weg zu freien Wahlen mit bereitete. Einem breiten literarischen Publikum bekannt wurde Helga Schubert, als sie 2020 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann.

Mehrere Persönlichkeiten mit DDR-Wurzeln geehrt

35 Jahre nach der friedlichen Revolution wurden von Steinmeier im Schloss Bellevue mehrere Persönlichkeiten mit DDR-Wurzeln gewürdigt. Dazu zählen etwa das Fotografenpaar Ute und Werner Mahler - Mitgründer der Fotoagentur Ostkreuz - sowie die Schriftsteller Lutz Seiler („Kruso“) und Barbara Honigmann („Roman von einem Kinde“). Geehrt wurde auch Toni Krahl, jahrzehntelanger Sänger der DDR-Band City.

Der Bundespräsident ehrte insgesamt 28 Bürgerinnen und Bürger, die sich für die Werte der Demokratie einsetzen - sei es in Wissenschaft, Wirtschaft, Kunst oder Sport. Zu den Ausgezeichneten gehörte auch Kult-Fußballtrainer Jürgen Klopp.