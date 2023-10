Berlin - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel ist am Berliner Reichstagsgebäude die israelische Flagge gehisst worden. Damit sollte Solidarität mit dem angegriffenen Staat ausgedrückt werden, wie ein Sprecher des Bundestages sagte. Seinen Angaben zufolge sollte die blau-weiße Israel-Flagge ab mittags auch am Sitz des Bundespräsidenten, dem Schloss Bellevue, und dem Kanzleramt wehen. Am Samstagabend war bereits das Brandenburger Tor mit der israelischen Flagge angestrahlt worden.

Israel wird seit Samstagmorgen von der Hamas angegriffen. Mit Stand Sonntagmittag wurden bisher mindestens 300 Menschen in Israel getötet, mehr als 1600 seien verletzt worden, hieß es. Im Gazastreifen sollen bis zu diesem Zeitpunkt 313 Menschen gestorben und weitere 2000 verletzt worden sein.