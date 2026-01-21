Nach einem schweren Unfall bei Herzlake ist die Bundesstraße 213 in beide Richtungen wieder vollständig frei. Bei dem Unfall kollidierten mehrere Fahrzeuge, ein 47-Jähriger wurde tödlich verletzt.

Herzlake - Die Bundesstraße 213 ist nach einem schweren Unfall bei Herzlake (Landkreis Emsland) wieder vollständig frei. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, geriet ein Transporter in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem Lastkraftwagen. Der Transporter sowie das dahinter fahrende Auto überschlugen sich. Der Lkw kam nach der Kollision nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Ein weiterer Lastwagen, der hinter dem Lkw fuhr, kollidierte leicht mit diesem.

Der 47 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der Fahrer des Lkws sowie der Fahrer des zweiten Autos erlitten leichte Verletzungen. Die Bundesstraße 213 war für mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt.