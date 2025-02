Wettbewerbsfähigkeit, Energiewende und Sicherheit - diese Themen der maritimen Wirtschaft sollten im Fokus der nächsten Maritimen Konferenz in Emden stehen. Doch das Treffen fällt vorerst aus.

Die für Mai geplante Maritime Konferenz der Bundesregierung in Emden wird verschoben. (Archivbild)

Emden/Berlin - Die 14. Nationale Maritime Konferenz der Bundesregierung wird nicht wie geplant Mitte Mai in Emden stattfinden. Das berichtet die in Weener erscheinende „Rheiderland Zeitung“ unter Berufung auf das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Die Konferenz der Bundesregierung unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzlers sei verschoben worden, teilte eine Ministeriumssprecherin mit. Zur Ausrichtung in der kommenden Legislaturperiode und unter der neuen Bundesregierung könnten noch keine Details genannt werden.

Ursprünglich war die Konferenz für den 12. und 13. Mai in der ostfriesischen Seehafenstadt angesetzt - 25 Jahre nach der ersten Konferenz in Emden.

Die Nationale Maritime Konferenz gilt als die zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft und zugleich als das größte Branchentreffen mit rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Konferenz findet seit 2000 alle zwei Jahre statt.

Wie die „Rheiderland Zeitung“ berichtete, weiß auch die Emder Stadtverwaltung derzeit nicht, ob und wann die Nationale Maritime Konferenz in der Stadt nachgeholt wird. „Nach Abstimmung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz liegt die Entscheidung über den Termin der nächsten Nationalen Maritimen Konferenz bei der neuen Bundesregierung“, sagte eine Stadtsprecherin. „Wir gehen jedoch davon aus, dass der neue NMK-Koordinator am geplanten Austragungsort Emden festhalten wird, insbesondere angesichts der bereits erfolgten Vorbereitungen, die glücklicherweise noch keine finanziellen Verpflichtungen ausgelöst haben.“