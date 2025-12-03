Zu einem Staatsbesuch gehören auch Gastgeschenke. Was hat der Bundespräsident dem britischen König aus Deutschland mitgebracht? Und was darf er selbst mit nach Hause nehmen?

Windsor - Ein handgefertigter Herrenschirm für den König, ein Wanderstock mit Horngriff für den Bundespräsidenten: Beim ersten Staatsbesuch eines deutschen Staatsoberhauptes im Vereinigten Königreich seit 27 Jahren haben Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender mit dem Königspaar Geschenke ausgetauscht.

Im Anschluss an das Mittagessen auf Schloss Windsor übergab Steinmeier den Schirm „Perlbambus“ an König Charles III., dessen Gemahlin Camilla bekam von Büdenbender ein Faksimile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Die Geschenke wurden vom Bundespräsidialamt aufgelistet.

Ein Geschenkkorb für die Weihnachtstage

Von beiden deutschen Gästen gab es für das Königspaar zudem einen Weihnachtspräsentkorb, unter anderem mit handgefertigten Weihnachtsbaumkugeln aus Meissener Porzellan, einem Nussknacker sowie Käse, der anlässlich des Besuchs von König Charles III. in Deutschland im Jahr 2023 im Ökodorf Brodowin kreiert worden war.

Der Bundespräsident bekam vom König neben dem Wanderstock von der Isle of Mull auch einen dekorativen Teller in Schlickermalerei von Fitch & McAndrew geschenkt. Büdenbender bekam von der Königin eine Erstausgabe von Virginia Woolfs Klassiker „Flush“.