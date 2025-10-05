Beim Erntedankgottesdienst in Tangermünde erhält Bundespräsident Steinmeier die traditionelle Erntekrone. Der Bauernverband mahnt dabei die Bedeutung der Landwirtschaft an.

Frank-Walter Steinmeier, hinten Regionalbischof Johann Schneider. Traditionell bekommt der Bundespräsident jedes Jahr in einer anderen Stadt eine Erntekrone überreicht.

Tangermünde - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist in Tangermünde (Landkreis Stendal) im Rahmen eines feierlichen Erntedankgottesdienstes traditionell eine Erntekrone übergeben worden.

„Angesichts anhaltender globaler Unsicherheiten müssen wir uns bewusst machen, dass eine zuverlässige unabhängige Versorgung mit heimischen Lebensmitteln unerlässlich ist“, betonte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Das Erntedankfest sei eine gute Gelegenheit daran zu erinnern und bewusst zu machen, dass es für eine sichere und nachhaltige Versorgung mit heimischen Lebensmitteln auch entsprechende politische Rahmenbedingungen brauche.

Die Katholische Landvolkbewegung Deutschland, die Evangelische Kirche Deutschlands, der Deutsche Landfrauenverband und der Deutsche Bauernverband überreichen jedes Jahr in einer anderen Stadt eine Erntekrone an den Bundespräsidenten.