Berlin - Bundespolizisten haben mutmaßliche Diebe daran gehindert, Kupferkabel von einer Baustelle der Deutschen Bahn zu entwenden. Die Einsatzkräfte seien in der Nacht auf Mittwoch von einem Sicherheitsunternehmen zu der Baustelle am Groß-Berliner Damm gerufen worden, teilte die Polizei mit. Dort hätten zwei 22-jährige Männer einen Kabelstrang aus einem Container entwendet und den Tatort damit verlassen wollen. Als die beiden Männer die Polizisten sahen, hätten sie das Kabel jedoch fallen lassen und seien zu einem Fahrzeug gerannt. Mit einer 35-jährigen Frau, die in dem Auto gesessen habe, seien sie demnach geflüchtet. Die Polizei habe die drei Personen jedoch stellen können, hieß es weiter. Gegen sie werde nun wegen Verdachts auf besonders schweren Diebstahl ermittelt.