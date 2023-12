Oldenburg - Mit einem Hubschrauber unterstützt die Bundespolizei weiterhin die Deichsicherung bei Oldenburg in Niedersachsen. Am Freitag habe ein Helikopter vom Typ Super Puma besonders große Sandsäcke zu Deichen in Hatten gebracht, um diese zu sichern, teilte die Bundespolizei am Samstag mit. Auch am Samstag sei der Hubschrauber wieder seit 10.00 Uhr im Einsatz.

Am Freitag machte der Helikopter den Angaben nach 19 Flüge und brachte 13 Tonnen Sand an die Deiche. Auch in den kommenden Tagen werde er voraussichtlich weiter in der Luft sein. Auch ein Hubschrauber der Marine stieg am Freitag in der Region in die Luft, machte aber nur Erkundungsflüge. Generell stehe aber auch dieser Helikopter zur Unterstützung in der Region bereit, sagte ein Sprecher des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr am Freitag.