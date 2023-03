Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen.

Pomellen/Großbeeren - Die Bundespolizei hat die Herkunft der Riesen-Ladung Spirituosen geklärt, die Anfang März auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin (Szczecin) sichergestellt wurden. Die etwa 1800 Flaschen Schnaps wurden von einem Anhänger eines Lastwagens im Güterverteilzentrum Großbeeren bei Berlin gestohlen, wie ein Sprecher der Bundespolizei Pasewalk am Freitag sagte. Der Lkw-Fahrer habe in dieser Nacht geschlafen und von dem Klau zunächst nichts mitbekommen. Das Güterverteilzentrum Großbeeren sei eines der größten in Europa.

Die mehr als 220 gestohlenen Kartons mit noch originalverpackten Flaschen Kräuterlikör, Wodka und Whisky waren in zwei Transportern, die Bundespolizisten Anfang März bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) kontrolliert hatten. Der Gesamtwert wurde auf 35.000 Euro geschätzt, das Gewicht auf etwa 1,4 Tonnen. Die beiden Fahrer aus dem polnischen Köslin (Koszalin) hatten sich in Widersprüche verstrickt. Gegen sie wird nun wegen Hehlerei und Verdacht des Bandendiebstahls ermittelt.