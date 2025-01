Auch mehr als 23 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes tauchen in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen immer wieder alte D-Mark auf und werden umgetauscht.

Hannover/Bremen/Magdeburg - Bei den fünf Bundesbank-Filialen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, die auch Bremen mit abdecken, sind im vergangenen Jahr mehr als 5,43 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht worden. Dafür gab es mehr als 2,77 Millionen Euro, wie die Bundesbank in Frankfurt auf Anfrage mitteilte. 10.577 Tauschvorgänge wurden demnach verbucht – je Vorgang wurden durchschnittlich etwa 513 Mark abgegeben.

Den Angaben zufolge wurden in den drei Bundesländern rund 165.000 D-Mark mehr eingereicht als 2023 – entgegen dem Trend auf Bundesebene. Deutschlandweit habe die Summe der bei der Bundesbank eingereichten D-Mark mit rund 53 Millionen Mark leicht unter dem Niveau der Vorjahre gelegen (2023 waren es 58 Millionen Mark).

Noch knapp 12,2 Milliarden Mark ausstehend

„Es gibt verschiedene Gründe, weshalb D-Mark-Banknoten und -Münzen noch nicht wieder bei der Bundesbank eingezahlt wurden“, sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz der Deutschen Presse-Agentur. Manches Geld dürfte bewusst verwahrt werden, anderes versteckt und dann vergessen worden sein. „Zudem gehen wir davon aus, dass ein Teil des Geldes unwiederbringlich verloren oder sogar vernichtet wurde.“

Bei der D-Mark handelte es sich um eine international geläufige Währung, die auch außerhalb von Deutschland genutzt wurde, sagte Balz. „Es dürften sich daher noch immer große Mengen D-Mark-Bargeld im Ausland befinden.“ Nach Angaben der Bank belief sich der noch ausstehende Gesamtwert Ende Dezember auf knapp 12,2 Milliarden Mark (etwa 6,24 Milliarden Euro).

Geld kostenlos umtauschen

Wer noch alte Scheine oder Münzen findet, kann diese kostenlos bei allen 31 Filialen der Bundesbank oder per Postweg über die Bundesbank-Filiale in Mainz zum Umtausch einreichen. Der Wechselkurs wurde mit der Euro-Einführung festgeschrieben: Für 1,95583 D-Mark bekommt man einen Euro.