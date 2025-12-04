Mit sechs Millionen Euro unterstützt die Bundesregierung die Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland. Nun wurde eine gemeinsame Vereinbarung mit allen Bewerbern unterzeichnet.

Hamburg - Die Bundesregierung unterstützt eine deutsche Bewerbung für Olympische und Paralympische Spiele auch finanziell. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterzeichnete dazu gemeinsam mit Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sowie Vertretern der drei übrigen Bewerber Berlin, München und Rhein-Ruhr eine entsprechende Vereinbarung.

Diese sichert die Unterstützung des Bundes in Höhe von rund sechs Millionen Euro für die deutsche Olympia-Bewerbung national und in Vorbereitung auf die internationalen Prozessschritte in den kommenden Jahren bis 2027 zu. Auch für die internationale Bewerbungsphase gibt die Bundesregierung eine Zusage für ihre finanzielle Beteiligung.

Bürgermeister Tschentscher sieht einen „Meilenstein“

Die Zusage der Bundesregierung sei ein „wichtiger Meilenstein“, sagte Tschentscher. Hamburgs Bewerbungschef Steffen Rülke ergänzte: „Die Vereinbarung zeigt: Wir sind mit der Bundesregierung und dem Deutschen Olympischen Sportbund in einem Team. Unser gemeinsames Ziel ist klar: Wir spielen gemeinsam auf Sieg. Wir wollen die Spiele endlich wieder nach Deutschland holen.“

Deutschland plant eine Bewerbung für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. In Hamburg wird in einem Referendum der Bürgerinnen und Bürger am 31. Mai 2026 entschieden, ob die Bewerbung aufrechterhalten werden soll. Die endgültige Entscheidung über den deutschen Bewerber soll dann im Herbst nächsten Jahres vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) getroffen werden.

Linksfraktion wiederholt Kritik an den Olympia-Plänen

In Teilen der Hamburger Bürgerschafts-Opposition regt sich seit langem Widerstand gegen die Olympia-Pläne. So sagte der sportpolitische Sprecher der Linksfraktion, Martin Wolter: „Hamburg gibt bis 2026 allein für die Olympia-Bewerbung 18 Millionen Euro aus. Dieses Geld und all die Ausgaben für eine mögliche Durchführung der Olympischen und Paralympischen Spiele werden bei der Sanierung und dem Ausbau der vielen kleineren, auf den Breitensport ausgerichteten Sportstätten fehlen.“