Der Striezelmarkt und andere Weihnachtsmärkte locken auch in diesem Jahr wieder Tausende nach Dresden. Die Polizei gibt Tipps, wie sich Besucher vor Dieben schützen können.

Dresdener - Die Polizei warnt vor Taschendieben auf den Dresdner Weihnachtsmärkten. Am Mittwoch meldeten sich bei der Behörde sieben Frauen und Männer, denen bei einem Weihnachtsmarktbesuch das Portemonnaie gestohlen wurde, wie es in einer Mitteilung hieß. In fünf Fällen seien die Geldbörsen aus dem Rucksack geklaut worden. Zweimal wurden die Portemonnaies aus einer Umhängetasche entwendet.

Die Polizei riet dazu, Wertsachen in verschlossenen Innentaschen der Kleidung zu verstauen. Auch sollten Rucksäcke und Taschen am besten vor dem Körper getragen werden, damit man diese immer im Blick hat. Wer den Diebstahl seiner Geldbörse oder eine andere Straftat bemerkt, könne sich direkt an die Polizisten wenden, die täglich auf den Weihnachtsmärkten auf Streife seien. Die Polizei hat zudem ihre Striezelmarktwache auf dem Altmarkt eingerichtet.