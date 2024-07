Der Buchbaumzünsler frisst die Blätter des Buchsbaums und richtet große Schäden an. Im August ist die richtige Zeit, um die Raupen zu bekämpfen. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen gibt Tipps.

Oldenburg - In diesem Jahr fallen sehr viele Raupen des Buchsbaumzünslers über die Blätter der Buchsbäume her. Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen rät, jetzt gegen die gefräßigen Schädlinge vorzugehen. Die Raupen fressen ausschließlich am Buchsbaum und können verheerende Schäden verursachen. Der Buchsbaumzünsler ist eine invasive Art aus China.

Schädlinge im April und August bekämpfen

„Jetzt ist die richtige Zeit zur Bekämpfung der Raupen“, erklärt Thomas Brand vom Pflanzenschutzamt der Landwirtschaftskammer. In Norddeutschland gelte die Faustregel, dass die Schädlinge in den Monaten mit A, also April oder August bekämpft werden sollten. Gartenbesitzer können die Raupen absammeln oder die Buchsbäume stark zurückschneiden, wie Brand weiter mitteilte. Die befallen Bäume könnten aber auch mit einem Hochdruckreiniger vorsichtig abgespült werden.

Eine weitere Möglichkeit ist laut Landwirtschaftskammer, zugelassene Insektizide einzusetzen, die ungefährlich für Bienen sind. Es gebe etliche Produkte, die einen Krankheitserreger enthalten, der ausschließlich Raupen befällt. Für andere Insekten, Säugetiere und Menschen sei dieser harmlos. Auch andere Wirkstoffe sind zur Bekämpfung des Buchsbaumzünsler erfolgreich. Mit Pheromonfallen kann der Schädling lediglich festgestellt und seine Flugphasen können überwacht werden. Bekämpft werden können die Raupen damit nicht.

Schädling wurde etwa 2006 aus China eingeschleppt

Bei dem Buchsbaumzünsler handelt es sich um einen Schmetterling mit weißen Flügeln mit dunklem Rand. Eingeschleppt wurde er etwa 2006 aus China, seitdem breitet er sich in Deutschland und Europa aus. Auch in Niedersachsen wird dieser Schädling seit dem Jahr 2008 beobachtet. Seit Sommer 2018 werde landesweit von einem steigenden Befall berichtet, teilte die Landwirtschaftskammer mit.

Pro Jahr treten demnach zwei Generationen auf: Im Frühling fressen die Raupen bis etwa Mitte Mai, danach verpuppen sie sich. Der Falter fliegt dann etwa ab Anfang Juni und legt Eier ab. Die folgende Raupen-Generation frisst ab Ende Juli bis in den September die Blätter des Buchsbaums.