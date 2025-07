In Brandenburg regiert das noch junge Bündnis Sahra Wagenknecht mit. An die Parteispitze soll jetzt Friederike Benda rücken - und Aufbaupläne umsetzen.

Friederike Benda will künftig den BSW-Landesverband in Brandenburg führen. (Archivbild)

Potsdam - Die 38 Jahre alte Juristin Friederike Benda will künftig das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Brandenburg führen. Sie soll bei einem Parteitag an diesem Samstag (10.00 Uhr) in Kleinmachnow östlich von Potsdam zur neuen Landesvorsitzenden gewählt werden. Die Politikerin aus dem Kreis Oberhavel ist bereits stellvertretende BSW-Bundesvorsitzende. Seit vergangenem Dezember regieren SPD und BSW in Brandenburg gemeinsam.

Der bisherige BSW-Landeschef Robert Crumbach zieht sich von der Spitze zurück. Er nannte als Grund die Doppelbelastung, weil er auch das Amt des Finanzministers und Vize-Ministerpräsidenten in Brandenburg innehat. Zudem gab es innerhalb der Partei in Thüringen eine Debatte um die Trennung von Amt und Mandat.

Beim Parteitag wird auch die Co-Parteichefin im Bund, Amira Mohamed Ali, erwartet. Das BSW will den Aufbau der noch jungen Partei mit derzeit um die 190 Mitgliedern in Brandenburg vorantreiben, neue Mitglieder aufnehmen und ab Herbst auch Kreisverbände gründen. Bei einer Wahlumfrage im Juni kam das BSW in Brandenburg auf 9 Prozent und verlor damit 3 Punkte. Den Einzug in den Bundestag verpasste die Partei.