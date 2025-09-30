Magdeburg - Mit der Gründung der beiden Kreisverbände Harz und Mansfeld-Südharz hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) seinen organisatorischen Aufbau in Sachsen-Anhalt abgeschlossen. „In allen Regionen unseres Landes gibt es eigene Herausforderungen, denen wir uns stellen wollen. Unser Ziel ist es, die Lebensverhältnisse der Menschen vor Ort spürbar zu verbessern“, erklärte Co-Landeschef Thomas Schulze. Als neue politische Kraft wolle man stark in den Landtag einziehen.

Schulze sieht seine Partei nach der Landtagswahl im nächsten Jahr in der Opposition, wie er zuletzt deutlich machte. „Wir verstehen uns hier als konstruktive Oppositionspartei.“ Das BSW wolle den Parteien nicht beim Machterhalt helfen, außerdem komme eine Koalition mit der AfD für das BSW nicht in Betracht.