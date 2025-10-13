Seit dem Morgen werden in Magdeburg Teile des Rings für den Straßenverkehr voll gesperrt. Grund ist der Abriss einer maroden Brücke über der Brenneckestraße.

Magdeburg - Seit 7 Uhr werden Teile des Magdeburger Rings wegen eines Brückenabrisses gesperrt. Zuerst werde die Fahrbahn in Richtung A2 gesperrt, teilte die Stadt Magdeburg mit. Ab 15 Uhr soll dann auch die Gegenrichtung nicht mehr befahrbar sein.

Abgerissen wird die marode Brücke über der Brenneckestraße. Die Abrissarbeiten sollen knapp zwei Wochen dauern. Im November soll dann die Konstruktion einer Behelfsbrücke beginnen.

Umleitungen für den Autoverkehr

Während der Maßnahmen wird der Verkehr stadteinwärts über die Abfahrt Kirschweg, die Leipziger Chaussee und die Leipziger Straße bis zur Ringauffahrt Fermersleber Weg umgeleitet. Stadtauswärts führt die Umleitung ab der Abfahrt Lemsdorfer Weg umgekehrt über die genannten Abfahrten. Außerdem empfiehlt die Stadt eine weiträumige Umfahrung über die A14.