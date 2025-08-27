Auf dem höchsten Berg Norddeutschlands soll sich in den nächsten Jahren einiges ändern. Was geplant ist und warum sich Brockenwirt Daniel Steinhoff teilweise zurückzieht.

Halberstadt - Auf dem Brocken wird ein neuer Betreiber für große Teile der Gastronomie und das Hotel gesucht. Brockenwirt Daniel Steinhoff zieht sich zum Jahresende wegen Personalmangels zurück und wird künftig nur noch den Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen bewirtschaften. „Es fehlen halt einfach Köche, Kellner, Rezeptionsleute und Kassiererinnen“, sagte Steinhoff in Halberstadt. „Es geht einfach nicht mehr.“

Man arbeite sehr viel mit Aushilfskräften, trotz großer Anstrengungen finde man kein Personal, sagte Steinhoff. Er und sein Sohn stünden aktuell 14 Stunden pro Tag in der Küche. „Wir beide rocken leider momentan den Brocken.“

Weitere Investitionen geplant

Landrat Thomas Balcerowski (CDU) sprach von einer traurigen Nachricht. Ziel sei es nun, einen gestandenen Unternehmer mit einer pfiffigen Betreiberidee zu finden. Es habe bereits erste Besichtigungen gegeben. Balcerowski kündigte zudem weitere Investitionen an, etwa in einen Kinderspielplatz und eine Bühne für Musikevents. „Der Brocken muss ins 21. Jahrhundert geführt werden“, so der Landrat.

Der Landkreis Harz hat eine europaweite Ausschreibung gestartet. Der Kreistag soll dem Pachtplan im Dezember zustimmen. Seit Juli 2025 ist der Landkreis im Besitz eines 13.000 Quadratmeter großen Grundstücks auf dem Brocken, auf dem etwa das Brockenhotel und der Brockenturm liegen.