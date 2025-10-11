Wieder Spitzenkandidatin, wieder Wahlkampf: Berlins AfD setzt bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus auf Kristin Brinker - nicht zum ersten Mal.

Jüterbog - Die Berliner AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker ist erneut Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026. Auf einem Parteitag in Jüterbog votieren rund 92 Prozent der Teilnehmer für die 53-Jährige, die keinen Gegenkandidaten hatte. Bereits 2021 und bei der Wiederholungswahl 2023 führte Brinker die Partei in den Wahlkampf.

Momentan stellt die AfD im Berliner Abgeordnetenhaus die kleinste von fünf Fraktionen. Bei der wegen Wahlpannen 2021 vom Verfassungsgericht angeordneten Wiederholungswahl im Februar 2023 kam die Partei auf 9,1 Prozent der Zweistimmen. Beim nächsten Wahlgang am 20. September 2026 strebt sie ein zweistelliges Ergebnis und deutliche Stimmengewinne an.