Als Ei in eisiger Kälte zurückgelassen, im Brutkasten geschlüpft: Ein Brillenpinguin-Küken im Magdeburger Zoo hat es zum Start in sein Leben alles andere als einfach - und gedeiht jedoch prächtig.

Magdeburg - Mit der Hilfe von Menschen wächst im Magdeburger Zoo ein Brillenpinguin-Küken heran. „Das Küken hatte keinen einfachen Start ins Leben“, erklärte Zoodirektor David Pruß in einer Mitteilung. Tierpfleger mussten demnach das Ei retten, nachdem seine Eltern nach langanhaltenden Nachtfrösten das Nest verlassen hatten. Das Küken schlüpfte am 20. Januar im Brutkasten und wird nun vom Team des Zoos aufgezogen.

Wie der Zoo mitteilte, hat sich das Tier seit seiner Geburt gut entwickelt und bringt inzwischen 875 Gramm auf die Waage. „Seinen Artgenossen im südlichen Afrika hingegen stehen rasant am Abgrund des Aussterbens“, erklärte Pruß. Die Tiere gelten laut der Mitteilung als vom Aussterben bedroht. Der Zoo Magdeburg beteiligt sich seit 13 Jahren am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Brillenpinguine.