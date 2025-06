Ein Brief mit verdächtigem Inhalt ruft in Zeulenroda-Triebes die Polizei auf den Plan. Noch ist vieles offen.

Ein verdächtiger Brief sorgt am Katasteramt in Zeulenroda für einen Polizeieinsatz.

Ein verdächtiger Brief an das Thüringer Katasteramt hat in Zeulenroda-Triebes im Landkreis Greiz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Derzeit sei das Gebäude gesichert, teilte die Polizei mit. Niemand könne hinein oder hinaus. Gegen 9.45 Uhr hatten Mitarbeiter des Amtes den Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und die Behörden alarmiert.

Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen kamen. Auch ein Spezialkommando wurde angefordert. Der Inhalt des Briefes war zunächst unklar. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten.