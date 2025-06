Berlins Tischtennisspielerinnen vom TTC Eastside haben es erneut geschafft. In Metz reicht eine knappe Niederlage.

Die Tischtennisfrauen des TTC Eastside Berlin haben zum sechsten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Champions League gewonnen. Nach 2012, 2014, 2016, 2017 und 2021 feierten die Hauptstädterinnen im Finale nach dem 3:1-Hinspielerfolg vor einer Woche gegen Metz TT trotz einer 2:3-Niederlage im Rematch in Lothringen den Titel.

Die Gäste traten in der identischen Besetzung der Hinpartie mit Sabina Surjan, Shan Xiaona und Mia Griesel an. Surjan, in Berlin mit zwei Siegen Matchwinnerin, verlor diesmal den Auftakt gegen Mariia Tailakova mit 0:3, doch Shan revanchierte sich für ihre Berliner 1:3-Niederlage gegen Metz‘ Adina Diaconu eindrucksvoll mit 3:0, überließ der Rumänin nicht einmal die Führung und glich zum wichtigen 1:1 aus.

Griesel macht Titelgewinn vorzeitig perfekt

Das folgende 3:2 von Mia Griesel in einem packenden Duell mit Charlotte Lutz brachte Eastside 2:1 in Front und bedeutete trotz zweier noch folgender, für die Titelvergabe aber bedeutungsloser Spiele de facto bereits den Champions League-Gewinn. Das erste Match (Shan gegen Tailakova) schenkte Eastside ab, im zweiten gewann Sarah de Nutte (Metz) gegen Eastside Jung-Talent Josi Neumann (15) zum 3:2–Endstand nach zweieinhalb Stunden Spielzei.